“الصناعات العسكرية” تبدأ في استقبال طلبات تراخيص مزاولة الأنشطة الصناعية

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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، داعية الجهات الراغبة في مزاولة أحد النشاطات لإصدار الترخيص المناسب، وذلك بالتقديم عبر بوابة التراخيص على موقع الإلكتروني.

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وشددت الهيئة على الجهات القائمة العامةِ منها والخاصة، بضرورة الحصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020.

وأكدت أن صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في “اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية” وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وكانت الهيئة قد طوّرت آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، والتي حُدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

