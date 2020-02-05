تراجع مبيعات بلايستيشن 20% بسبب بلايستيشن 5

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كنتيجة طبيعية لقرب موعد إطلاق الجيل الجديد من أجهزة بلايستيشن، كانت مبيعات بلايستيشن قد تراجعت 20% خلال الربع المالي الثالث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

جاء هذا ضمن نتائج شركة سوني المالية والتي أظهرت أن إيرادات قطاع الألعاب قد تراجعت بنحو 1.4 مليار دولار لتحقق 5.8 مليار دولار مقارن مع 7.2 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي.

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ويعزى التراجع في إيرادات هذا القطاع إلى انخفاض مبيعات أجهزة بلايستيشن وكذلك مبيعات الألعاب التي حققت منها 489 مليون دولار.

وباعت سوني حوالي 109 مليون جهاز بلايستيشن 4. وفي موسم العطلات الماضي تريث الكثير من المستخدمين من شراء جهاز جديد حيث أن بلايستيشن 5 سيطلق في موسم عطلات هذا العام.

وتساهم لعبة Fortnite في تراجع إيرادات سوني كونها متاحة للعب مجاناً وهي من أهم الألعاب والأكثر استخداماً.

