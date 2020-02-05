خلل في تطبيق صور جوجل أرشف فيديوهات مستخدميه لدى أشخاص أخرين

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أرسلت شركة جوجل رسائل بريد إلكتروني تحذر فيها المستخدمين من ثغرة أصابت تطبيق صور جوجل Google Photo أدت إلى إرسال فيديوهات المستخدمين المخزنة على التطبيق لأشخاص أخرين في الفترة من بين 21 إلى 25 نوفمبر الماضي.

حيث جاء نص الرسالة بأن بعض النسخ الاحتياطية في تطبيق صور جوجل تم أرشفتها لدى مستخدمين أخرين عن طريق الخطأ؛ مما يعني أنه قد يكون شخصاً أخر قد حصل على نسخة من فيديوهات مستخدمين أخرين والعكس صحيح.

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كما وضحت جوجل بأنها ستخبر المستخدم إذا ما تأثرت أحد ملفاته المنسوخة احتياطياً بواسطة التطبيق منوهةً في نفس الوقت إلى أن عملية النسخ الاحتياطي التي تمت خلال فترة الخمس أيام التي حصل فيها الخلل قد تكون غير مكتملة.

كما وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتحديد المشكلة وحلها واقترحت على المستخدمين حذف الملفات التي قاموا بتصديرها في شهر نوفمبر والقيام برفعها مرة أخرى، فيما يبقى الرهان على أن الشخص الذي وقعت فيديوهاتك بين يديه يتحلى بمسؤولية تجاه هذا الخلل ولا ضمان أخر حينها.

فيما قالت الشركة أن ما نسبتة 0.01% من مستخدمي التطبيق هم من تضرروا من وراء هذا الخلل كما صرحت لموقع 9to5Google موضحة أن الثغرة لم تلحق بأي من منتجات جوجل الأخرى.

ومن جهة النتائج المترتبة على هذا الخلل قد تكون جوجل قريباً تحت طائلة المسائلة وفقاً للقانون الأوروبي الجديد لحماية بيانات المستخدمين وقد تفرض عليها غرامة كبيرة في حال ثبت تقصيرها في جدية التعامل مع بيانات وملفات المستخدمين.

