السعودية اليوم / محافظ الخفجي يلتقي لجنة مكافحة التسول



الدمام 11 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع في مكتبه أمس، أعضاء لجنة مكافحة التسول بمحافظة الخفجي، واطلع على سير عمل اللجنة خلال الستة أشهر الماضية من عام 1441 هـ.

واستعرضت اللجنة تقريرها المحتوي على ١٢ جولة ميدانية بواقع جولتين في كل شهر، تم خلالها مناصحة المتسولين وتوجيههم للطرق الصحيحة لكسب الرزق.

وفي ختام اللقاء أعرب الهزاع عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم المبذولة.

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10:53ت م

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