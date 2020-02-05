اجتماعي / "هندسة القيم" محاضرة في عمل وتنمية الشرقية



الدمام 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام أمس، محاضرة بعنوان "هندسة القيم"، وذلك في مقر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدمام.

وتناولت المحاضرة عدة محاور أبرزها: معنى القيم، أهم القيم في مجال العمل والتي تتمثل في روح الفريق والإبداع والولاء واتقان العمل، إضافة إلى استعراض أسس الإدارة اليابانية التي تعتمد على اتخاذ قرار بصورة جماعية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن هندسة القيم من البرامج المهمة التي نحتاجها في جميع مقاصد حياتنا اليومية، منوهاً على أن تستمر هذه الجهود والمبادرات لما تصب في مصلحة الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030.

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10:50ت م

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