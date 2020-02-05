السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تختتم معرض "‫خير أمة‬"



المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

اختتمت الجامعة ‫الإسلامية بالمدينة المنورة أمس, معرض "خير أمة"، ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق، بحضور مدير الجامعة‬ المكلف الدكتور عبدالله العتيبي وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

واشتمل المعرض الذي استمر لمدة عشرة أيام على عددٍ من الفعاليات والأنشطة، وبلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات عن آليات غرس قيم خير أمة وتحويلها إلى سلوكيات عملية.

كما كرم مدير الجامعة المشاركين في المعرض والفائزين في مسابقات المعرض حيث حصل الطالب الإندنوسي مجاهد صديق على المركز الأول في مسابقة الأفلام القيمية، بينما حصل الطالب الروسي أدوارد اوختنيكوف على المركز الأول في مسابقة أفضل جناح.

// انتهى //

10:29ت م

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