السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها ، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

//انتهى//

09:57ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها .وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها ، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.//انتهى//09:57ت م0022

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