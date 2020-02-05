السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

//انتهى//

09:56ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها .وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار .//انتهى//09:56ت م0021

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