شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 قالت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية إن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومناطق حائل ، القصيم ، الرياض والشرقية .

وتوقعت أن تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة.

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