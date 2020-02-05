الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني

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2020-02-05 متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لباتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لباتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها ، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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