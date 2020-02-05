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طقس غير مستقر على المدينة المنورة حتى الثامنة

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2020-02-05

سحب رعدية مع رياح سطحية

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة، ومحافظة المهد، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الـثامنة مساءً.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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