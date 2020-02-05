مفتاح وأبواب ضمن ركن الأديب الصغير بأدبي الأحساء

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - الأحساء

نفذ ركن الأديب الصغير في أدبي الأحساء مساء أمس الثلاثاء، فعالية مفتاح وأبواب للأطفال، حيث شارك الأطفال في استثمار ركن الأديب الصغير عبر قراءة القصص والتلوين والإلقاء واللعب.

ورحبت مشرفة الفعالية مها النصار بالحضور وشكرت حرص أولياء الأمور على اهتمامهم بالفكر والثقافة ثم انطلقت فقرة القيم والأخلاق مع هند العبد القادر، حيث وظفت المحسوسات من الألعاب والأدوات في توسيع مدارك الأطفال في مفهوم القيم الأخلاقية عبر عدد من الأنشطة التي شارك الأطفال في تنفيذها ونال استحسان الأمهات اللاتي شجعن أطفالهن في خوض غمار التجارب.

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ثم قدمت ميسلون العيثان فقرة قراءة القصة وتمثيل المشاعر من قبل الأطفال وطرح الأسئلة والمشاركة باللعب، ثم اختتمت سعاد العوض المشرفة التربوية الفعالية بفقرة إنه جسدي عبر قراءة كتاب تعليم الطفل كيفية مقاومة لمسة لا يرتاحون لها والتي أوضحت مفهوم الحفاظ على الجسد وحدود الاقتراب من الآخرين.

واستمرت الفعاليات في جو من المرح والتنافس والمتعة، فيما قدم الزائرون في الختام شكرهم للنادي وأنشطته القرائية الموجهة آلتي تساهم في اكتساب أطفالهن الثقافة والرصيد الذي يستطيع الطفل أن يعبر من خلاله عن نفسه.

وأعرب رئيس النادي الأدبي بالأحساء الدكتور ظافر الشهري عن حرص النادي علي فعاليات الأطفال والتركيز على دور الطفل الثقافي وتنمية المهارات الحياتية وتوظيف ركن الأديب الصغير التقديم الأمثل بما يخدم قدرات مواهب الطفل مع الأخذ في الاعتبار أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسساتنا الثقافية تجاهه الأطفال في برامجها، موضحًا أن نادي الأحساء الأدبي أدرك هذا الجانب فأنشأ ركن الأديب الصغير لهذا الغرض.

وشكر الشهري مشرفة الركن مها النصار على جهودها الكبيرة والبناءة.

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