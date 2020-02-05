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الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الطائف نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظتي الطائف، وميسان، واضم، والجموم، والمويه، والعاصمة المقدسة، وتربة والعرضيات مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله-. ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



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