السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين المملكة واليونان للتعاون في مجال الفضاء



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

وقعت المملكة وجمهورية اليونان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.

ووقع المذكرة عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة

وعقب التوقيع أعرب نائب وزير الخارجية اليوناني عن تطلعه في أن تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين بلاده والمملكة في مجالات الفضاء، بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون.

من جانبه أكد آل الشيخ أن المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، فضلاٍ عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة.

// انتهى //

09:48ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسوقعت المملكة وجمهورية اليونان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.ووقع المذكرة عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، وعن الجانب اليوناني نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس خلال لقائهما بالرياض أمس بحضور السفير اليوناني لدى المملكة ورئيس فريق العلاقات الدولية بالهيئة.وعقب التوقيع أعرب نائب وزير الخارجية اليوناني عن تطلعه في أن تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين بلاده والمملكة في مجالات الفضاء، بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون.من جانبه أكد آل الشيخ أن المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، فضلاٍ عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة.// انتهى //09:48ت م0019

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