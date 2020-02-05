السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ مشروع "ساحة القلم الثقافية"



المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس, بتنفيذ مشروع ساحة القلم الثقافية الذي يأتي ضمن برامج الأمانة لأنسنة المدينة والواقع بالقرب من المنطقة المركزية, ويعد مشروع ساحة القلم أحد مشاريع وبرامج الأمانة لإنشاء المرافق والساحات الثقافية المفتوحة في المدينة المنورة .

وأشارت الأمانة إلى أن المشروع تبلغ مساحته 16500متر مربع تحتوي على مسطحات خضراء, ونوافير للماء وأماكن مخصصة لسقيا السبيل وأماكن مخصصة للجلوس, وساحة للفعاليات الثقافية .

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