السعودية اليوم / محافظ المذنب يلتقي مدير السعودية اليوم فرع وزارة التجارة بالقصيم



المذنب 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عودة السعوي أمس، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم المهندس فهد بن هلال الحربي ، بمقر المحافظة .

ورحب محافظ المذنب بمدير عام فرع وزارة التجارة، مؤكداً على أهمية تشجيع الاستثمار بالمحافظة والعمل على اتخاذ الخطوات الكفيلة بذلك وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وحرصه على تنوع الاستثمار في كافة محافظات المنطقة .

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09:33ت م

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