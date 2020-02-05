السعودية اليوم / السفير المعلمي يلتقي ممثل المملكة في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى



نيويورك 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واس

التقى معالي مندوب المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الكبيرة والمميزة في إدارة وتأمين سلامة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية، مؤكدين على الخبرات المتراكمة لدى السلطات الأمنية في المملكة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة حيث تستقبل المملكة في كل عام أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة خلال أيام معدودة وفي أماكن محددة ويتنقلون بشكل جماعي وفق الشعائر الدينية الإسلامية.

// انتهى //

08:38ت م

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نيويورك 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واسالتقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي‬ الليلة الماضية في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى العميد فارس المالك.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الكبيرة والمميزة في إدارة وتأمين سلامة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية، مؤكدين على الخبرات المتراكمة لدى السلطات الأمنية في المملكة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة حيث تستقبل المملكة في كل عام أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة خلال أيام معدودة وفي أماكن محددة ويتنقلون بشكل جماعي وفق الشعائر الدينية الإسلامية.// انتهى //08:38ت م0009

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