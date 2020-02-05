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شكرا لقرائتكم ترامب: سليماني جزار وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خلال خطاب حالة الاتحاد
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الراحل قاسم سليماني، جزار وظفته إيران من أجل قتل الأبرياء، ولذا أعطى أوامر واضحة بقتله.
وأضاف خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه فجر اليوم، أمام الكونغرس الأمريكي، أن قاسم سليماني ” أكبر إرهابي في العالم، وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة، ووصفه بالوحش الذي قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأمريكية في العراق.
وتابع أن سليماني كان يخطط لهجمات جديدة، كما دبر مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال، ولذا اتخذ قرار التخلص منه، وأعطى أوامر واضحة بقتله، ليتم التنفيذ بخطة مدروسة.
وتوجه ترامب خلال خطابه برسالة إلى الإرهابيين فقال: “رسالتنا لإرهابيي العالم واضحة: لن تفلتوا من العدالة أبداً”.
وكرم ترامب اثنين من ضيوفه في خطاب حالة الاتحاد، وهما زوجة وابن أركان الجيش كريستوفر هاك، والذي قُتل في العراق في انفجار قنبلة على جانب الطريق زرعت بمساعدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
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