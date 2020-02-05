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عدن - ياسمين التهامي - اكتشف سرّ حفاظ اليابانيات على مظهر الشباب وسر امتلاكهن بشرة خالية من العيوب و أجساد رشيقة من دون اللجوء للحمية القاسية أو للتمرن المكثف.

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شربت الماء على معدة خاوية لشهر واحد وهذا ما حدث لها! (فيديو صادم)



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كلّ ما عليك فعله هو اتّباع بضع قواعد بسيطة وشرب أربعة أكواب من الماء فور الاستيقاظ، عليك فعل ذلك حتى قبل تنظيف أسنانك أو قبل أي شيء أنت معتاد على فعله صباحاً .

تُحسّن هذه الممارسة اليابانيّة من عملية الأيض بشكل كبير وتزيد من تحملّك لأي حمية غذاية تتبعها.

ويجلب تحسن عملية الأيض معه مفاجأة أخرى رائعة :

خسارة الوزن:

ستبدو بشرتك صحيّة ومشرقة وشابّة. ولم ينتج عن شرب الماء فقط شعر صحي بل أصبح لامعاً جداً. يساعد أمر بسيط كشرب الماء على معدة فارغة في معالجة الأمراض من دون الحاجة للّجوء إلى الأدوية.

تستحقّ هذه التجربة المحاولة بلا أدنى شكّ. فسوف تصبح أكثر نشاطاً ، وتشعر بأنك أفضل حال بآلاف المرّات وسيحمّسك ذلك كلّه على منح نفسك مزيداً من العناية .

إن لم تكن متأكداً إن كانت هذه التجربة ستنفعك أم لا، ربما بسبب بعض المشاكل الصحيّة التي تعاني منها، فاستشر طبيبك أولاً . أما بالنسبة لمن يرغبون بمنحها فرصة ، فعليهم فقط أن يتذكروا ضرورة التقيّد بقوانينها حرفيًّا.

تفاصيل أخرى بإمكانكم مشاهدتها في الفيديو التالي: