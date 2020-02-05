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عدن - ياسمين التهامي - كشف أمير سعودي عن مكان جثة خاشقجي وذلك إثر جدال مع مغردة قطرية تدعى ، "لولوة آل ثاني".

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وأخيرًا.. السعودية تكشف “ أين جثة خاشقجي “.. وأمير بارز يفجر مفاجأة مزلزلة ويتهم هذا الشخص المشهور!



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وقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد إننا لا نشعر بالحرج من توجيه التهم إلينا بأننا قتلنا الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية في أكتوبر 2018.

وأضاف على حسابه في تويتر : يعتقدون أنهم يحرجوننا عندما يسألون : " أين جثّة خاشقجي".. رحمه الله قُتِل في جريمة بشعة وجثته قُطّعت من قبل مرتكبيها في عمل دنيء وهذا ليس سرًا وتحدثت النيابة عن ذلك وقالت أن المجرمين أقروا بأنهم سلموا الجثة الى متعهد تركي.. لذلك يحاكم القتلة من قبل قضاء أعلن أبناء الفقيد عن ثقتهم به".

وكان بن مساعد قد دخل قبل أيام في سجال مع صاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" غير المعُرف على "تويتر"، حول مصير جثة خاشقجي.

يأتي هذا عقب تحدى حساب "لولوه بنت الجاسم"، الأمير السعودي بالإجابة على سؤال "أين جثة خاشقجي"؟، قائلاً: "أتحداك أمام الله وأمام متابعيك إن أظهر القضاء عندكم مصير أو أين جثة خاشقجي.

ورد بن مساعد: "يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات..الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرًا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت ان الجثة سلمت بعد تقطيعها الى متعهد تركي.