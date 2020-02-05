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عدن - ياسمين التهامي - يُعدّ الليمون من أنواع الفاكهة التي تُستخدم بكثرة؛ حيث يمكن إضافته إلى السلطات، والصلصات، والعصائر، والحلويات، ولكنّه يُستخدم بكميات قليلة بسبب مذاقه شديد الحموضة، كما يمكن تناول الليمون مع الماء للحصول على فوائده، ويمتاز هذا النوع من الفاكهة بمحتواه العالي من فيتامين ج الذي يُصنّف من مضادات الأكسدة القوية، والذي قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، ومرض التنكس البقعيّ المرتبط بالسنّ (بالإنجليزيّة: Age-related macular degeneration)، وقد استُخدم الليمون قديماً للمساعدة على الوقاية وعلاج مرض الأسقربوط (بالإنجليزيّة: Scurvy) الذي ينتج عن نقص فيتامين ج في الجسم.

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سم قاتل: احذر تناول هذا المشروب الشهير على الريق



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أضرار الليمون على الريق:



هناك عدّة آثار قد يُسبّبها تناول الليمون، ومنها ما يأتي:

تآكل مينا الأسنان: وذلك بسبب احتواء الليمون على حمض الستريك (بالإنجليزيّة: Citric acid)، ولتجنُّب ذلك يُنصح باستخدام القشّة عند شرب ماء الليمون، وغسل الأسنان بعد تناوله.

الإصابة بحرقة المعدة: حيث يمكن أن يُحفّز حمض الستريك هذه المشكلة عند بعض الناس، بينما قد يُخفّف منها عند غيرهم؛ وذلك لأنّه يتحوّل إلى مادة قلويّة في القناة الهضمية، ولذلك يُنصح الأشخاص الذين تتفاقم لديهم الحرقة بتجنُّب تناول ماء الليمون.

ومن جهةٍ أخرى فإنّ الليمون قد يزيد من سوء أعراض الارتجاع المعدي المريئي (بالإنجليزيّة: Gastro-esophageal reflux disease).

القرحة الفمويّة: حيث إنّ الليمون قد يُسبّب شعوراً بالوخز في الفم.