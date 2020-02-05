شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لنجل محمد بن سلمان يثير أزمة داخل السعودية.. شاهد ماذا فعل “الأمير الطفل“ وأحرج والده أمام نادي الهلال (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، قيل إنها لنجل ولي العهد السعودي سلمان بن محمد بن سلمان، جدلًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والشعبية داخل المملكة.

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أول ظهور لنجل محمد بن سلمان يثير أزمة داخل السعودية.. شاهد ماذا فعل “الأمير الطفل“ وأحرج والده أمام نادي الهلال (صور)



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وتداولت حسابات جماهيرية خاصة بنادي الهلال السعودي، وتقارير إعلامية سعودية، الأحد، صورة يزعم أنها للأمير سلمان، نجل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير لمقر النادي.

وذكرت الحسابات أن نجل ولي العهد السعودي، زار النادي، اليوم، فيما يظهر الطفل بالصورة مع رئيس النادي، فهد بن نايل.

فيما نشر الحساب الرسمي لأكاديمية نادي الهلال، عبر موقع "تويتر"، صورًا من بينها الصورة المزعومة، وغرّد معها أنها لرئيس النادي مع لاعبَي الأكاديمية "منصور الضفيان" و"سلطان بن خنين".

ونشرت بعض الصحف السعودية المحلية، خبر زيارة نجل ولي العهد السعودي إلى نادي الهلال، مصحوبًا بالصورة المزعومة له، ولكنها حذفته بعد ساعات من نشره.

من جانبه، أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، أن الصورة ليست له، معلقًا: "هذا غير صحيح فالذي في الصورة ليس الأمير سلمان بن محمد بن سلمان".

ويحرص ولي العهد محمد بن سلمان على عدم ظهور أسرته إعلاميًّا سواء زوجته أو أولاده في وسائل الإعلام او التواصل الاجتماعي، مبررًا ذلك بسعيه أن ينعموا بحياة هادئة بعيدًا عن صخب الإعلام وأعين الناس.