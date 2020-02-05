أوبك تناقش خفض الإنتاج جراء كورونا

︎ :

.

تناقش منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحليفتها روسيا، الشهر المقبل، إمكان خفض الإنتاج النفطي خلال اجتماع مرتقب في فيينا على خلفية فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، بحسب ما قالت وزارة النفط العراقية.

وتشهد أسعار النفط تراجعًا كبيرًا منذ بداية العام الحالي، في ضوء القلق على الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

وتعقد أوبك وروسيا اجتماعًا تقنيًّا مختلطًا الثلاثاء والأربعاء في فيينا لبحث تراجع الأسعار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لوكالة فرانس برس الثلاثاء: إنه “حسب احتياجات السوق وتداعيات فيروس كورونا عليها، هل سنحتاج إلى خفض إضافي؟ سيتناقش هذا الشيء بحسب التقارير التقنية المقدمة”.

وأضاف جهاد أن “اللجنة التقنية تناقش النصائح التي سيتم رفعها إلى الوزراء. وأي خفض سيعلن في الاجتماع على المستوى الوزاري”.

والاجتماع الوزاري المقبل لدول أوبك وحلفائها خارج المنظمة، وفي مقدمهم روسيا، لا يزال مقررًا في الخامس والسادس من مارس، ولكن ومع القلق من فيروس كورونا، تم في الأيام الأخيرة تداول إمكان تقريب موعد الاجتماع.

