دراسة تحدد 5 أغانٍ تحفزك أثناء أداء التمارين الرياضية

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إذا كنت تشعر بأن الموسيقى تؤثر على كفاءتك في التمارين الرياضية، فأنت لست وحدك، إذ كشفت دراسة حديثة أن الموسيقى التي تستمع إليها يمكن أن تحدث فرقًا.

واكتشف الباحثون أن الموسيقى عالية السرعة التي تعادل نبضات القلب لما لا يقل عن 170 نبضة في الدقيقة تحفز أداءك وتعزز حالتك المزاجية قبل التمرين.

وكانت الدراسة دقيقة في تحديد نوعية الأغاني التي تؤدي هذا المفعول ومنهم أغنية Single Ladies لـ بيونسيه، lose Yourself لـ إيمنيم.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة فرونتيرز المتخصصة في علم النفس، وقال الفريق البحثي من جامعة فيرونا وجامعة ميلانو في إيطاليا، أنهم يأملون أن تشجع النتائج الأشخاص على ممارسة الرياضة.

وتضمنت الدراسة أشخاصًا تمرنوا على أجهزة كهربائية في صمت أو أثناء الاستماع لعدة أغانٍ مختلفة، ثم طرح الأسئلة على المتطوعين وتحليل معدلات ضربات القلب لديهم.

وجد الباحثون أن الموسيقى عالية السرعة ساعدت في زيادة تحسين المزاج قبل التمرين وحفزت المشاركين على الحصول على نتائج أفضل أثناء التمرينات، وصرف الانتباه عن التعب.

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وقالت الدكتورة لوكا أرديجو، أستاذ مشارك في الدراسة:وجدنا أن الاستماع إلى الموسيقى عالية السرعة أثناء ممارسة التمارين الرياضية أدى إلى تحقيق أعلى معدلات ضربات قلب مقابل الشعور بتعب أقل مقارنة بعدم الاستماع إلى الموسيقى.

وتابعت: هذا يعني أن التمرين بدا وكأنه جهد أقل، لكنه كان أكثر فائدة من حيث تعزيز اللياقة البدنية.

إليك قائمة الأغاني لتحفيز أدائك في الصالة الرياضية بحسب ما حددت الدراسة:

1- Candyman، كريستينا اغيليرا.

2- Frank Sinatra’s Party، بول مكارتني.

3- Single Ladies، بيونسيه.

4- lose Yourself لـ إيمنيم.

5- The Anthem، جيد شارلوت.

