أردنية ترتدي “عباءة الدين” وتنصب على السعوديات بـ 70 مليون ريال !

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نجحت أردنية تدعى ” أم وليد” تُقيم في المملكة بالاحتيال على مجموعة من المواطنات إثر ارتدائها لعباءة “الدين الإسلامي”.

وتمكنت المرأة الأردنية من الاحتيال على مواطنين ومواطنات عدة في المملكة عن طريق إقناعهم بالاستثمار لديها.

تأخذ الأموال وتختفي

وبعد موافقتهم على الاستثمار، أخذت المرأة ” أم وليد” أموال المواطنين، واختفت ولا يعرف لها أيّ عنوان أو مكان، وفقًا لما رصدته صحيفة “المرصد” عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

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تستخدم عبارات دينية

وأقنعت المرأة الأردنية أكثر من 5 آلاف مواطنة على تطبيق “واتساب” بالاستثمار لديها؛ عبر ترديد عبارات دينية تجعل المتلقي مطمئن لها.

وعليه فإن نشطاء عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا عدة للمرأة التي تدعي “أم وليد”.

70 مليون ريال

وبيّن النشطاء أن ” أم وليد ” لم تجب على رسائل المواطنات اللاتي تعرضن للنصب منذ ما يزيد عن عامين.

وتقول إحدى الفتيات عبر موقع “تويتر” بأن المرأة الأردنية تمكنت من نقل الأموال التي تقدر بـ 70 مليون ريال سعودي إلى خارج المملكة.



