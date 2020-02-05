الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا داخل المملكة

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أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، حتى مساء أمس الثلاثاء.

وشددت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، على أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

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وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 14557 حالة حول العالم، منها 14411 حالة في الصين، و146 إصابة موزّعة في 23 دولة.

وأعلن التلفزيون الرسمي بالصين، اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفيات بسبب الفيروس في الصين بلغت 425 حالة، بعدما سجلت 64 حالة جديدة في إقليم هوبي.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، دول العالم لاتخاذ إجراءات مبنية على حقائق، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعرقل حركة السفر والتجارة العالمية.

