مواطن يوثّق تهور قائد شاحنة على الطريق الدائري الجنوبي بالرياض

︎ : . وثق مواطن من خلال مقطع فيديو نشره على “تويتر”، تهور قائد شاحنة والسير بها بسرعة عالية على الطريق الدائري الجنوبي بمدينة الرياض، معرّضا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي بـ”تويتر” الذين تداولوا المقطع عن استيائهم وغضبهم، مطالبين الجهات المعنية بضرورة محاسبة قائد الشاحنة بسبب هذه السرعة المتهورة وتجاوزه الخاطئ للسيارات.





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