شاهد.. شباب سعوديون بشركة الكهرباء معلّقون في الهواء يجرون صيانة في أحد الخطوط

︎ : . نشر الحساب الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، مقطع فيديو عبر “تويتر” لشبّان سعوديين وهم على عربة الموصّل المعلّقة في الهواء. ووثق الفيديو الشبان وهم يُجرون عملية صيانة حية لخطوط نقل الكهرباء “380 ك. ف”، على ارتفاع يصل إلى 70 متراً.





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