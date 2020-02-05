تكريم 168 طالبة متفوقة بجائزة آل زامل

كرمت الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم 168 طالبة من المتفوقات خلال رعايتها، حفل جائزة «آل زامل» في دورتها الـ20 الذي نظمته إدارة تعليم محافظة عنيزة بمركز الأميرة نوره الاجتماعي بالمحافظة، بحضور حرم محافظ عنيزة منيرة السليم، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية وأمهات الطالبات. وانطلق الحفل بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك قدمت مجموعة من طالبات المدارس أنشودة وطنية وعددا من اللوحات الوطنية، ثم ألقت مساعد المشرف العام في كليات عنيزة منيرة بنت عبدالله السليم كلمة الأسرة الراعية التي أكدت فيها على أن أسرة «آل زامل» تقدر لإدارة تعليم عنيزة إتاحة الفرصة للأسرة للمشاركة في تكريم هذه النخبة من الطالبات المتفوقات، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تأتي عرفانا والتزاما سنويا من الأسرة نحو المجتمع منذ قرابة عقدين من الزمن، مقدمة شكرها لحرم أمير القصيم لدعمها ورعايتها لهذا الحفل ولكافة الجهود المبذولة من إدارة تعليم عنيزة وفريق العمل على كل دعم ومساندة لهذه الجائزة التي تخدم التعليم بالمحافظة. بعد ذلك اطلعت حرم أمير القصيم على مبادرة «صاحبة الفضل» التي تشمل اختيار الطالبة من تراه سببا بتفوقها، سواء كانت الأسرة أو المدرسة أو المعلمة أو قائدة المدرسة، وتسهم في ترشحها لتسلم وسام «صاحبة الفضل». عقب ذلك، ألقت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات مها بنت صالح الدعيجي، كلمة إدارة تعليم عنيزة، التي قالت فيها «إننا نقف اليوم وكل يوم تقديرا وتكريما لمن عانق النجاح، ليجد كل الحفاوة والتشجيع من الجميع»، وشكرت لأمير منطقة القصيم على عنايته الدائمة للتعليم وأهله، ولحرم أمير منطقة القصيم على رعايتها ودعمها الحفل ولمحافظ عنيزة على دعمه وتشجيعه، واصلةً شكرها لراعي الجائزة على دعمه المتواصل للتفوق وتشجيعه المتواصل وتحفيزه لطالبات محافظة عنيزة، مهنئة الطالبات المتفوقات وأسرهن، منوهة بالروح العالية لفريق العمل واللجان العاملة كافة والمدارس ولقسم التوجيه والإرشاد، مما أسهم في تحقيق هذا النجاح.

168 متفوقة

تخلل الحفل مسيرة للطالبات المتفوقات البالغ عددهن 168 متفوقة، ثم كانت لهن كلمة قدمتها نيابة عنهن الطالبة عهود بنت محمد اليابسي، أكدت فيها على أن التفوق قيمة مضافة لوطن العزم والحزم والسلام، وهو عهد علينا تجاه هذا الدين والوطن، واعدة بمواصلة المسيرة لمعانقة الرؤية بوطننا العلياء، مؤكدة أن رعاية حرم أمير منطقة القصيم لجائزة «آل زامل» للتفوق العلمي يعكس حرص القيادة على تشجيع وتحفيز التفوق والمتفوقات، مقدمة كل الشكر والعرفان لهذه الرعاية والدعم الدائم من سموها.

تميز وإبداع

أبدت الأميرة عبير بنت سلمان المنديل عن فخرها واعتزازها بالطالبات المتفوقات، مؤكدة أن هذا التميز والإبداع والتفوق هو من سمات فتيات هذه البلاد المباركة واللاتي يرسمن من خلال تفوقهن لوحة بناء المستقبل، مثنية على مبادرة «صاحبة الفضل» موجهة بأهمية استمرارها كل عام، متمنية سموها لكافة المتفوقات مزيدا من الإبداع والنجاح لخوض غمار خدمة دوت الخليج، مشيرة إلى أن تفوقهن هو عامل مسهم في صناعة المستقبل وبناء دوت الخليج، مقدمة شكرها للجميع على ما يبذلونه من جهود، ولكافة منسوبات تعليم محافظة عنيزة، سائلة المولى -عز وجل- أن يديم على هذا دوت الخليج نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.