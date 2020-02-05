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بدعم سعودي.. 220 قارب للصيادين باليمن
الأربعاء 5 فبراير 2020
أعلن البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن، أنه قدم 220 قارب صيد للصيادين في اليمن.
وقال البرنامج في بيان له، أن قطاع الصيد يعتبر ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد اليمني حيث يمثل 15% من الانتاح المحلي ".
وأضاف البيان:"يعتمد أكثر من 220 ألف شخص على الصيد كمصدر رئيسي للدخل في اليمن".
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