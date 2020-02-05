شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إجلاء 99% من الدارسين على حسابهم الخاص من الصين والان نبدء بالتفاصيل

عبّر الملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور فهد الشريف عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- لما يوليانه من اهتمام وحرص على سلامة المواطنين سواء داخل المملكة أو خارجها، ومنهم الطلاب والطالبات الدارسون في الصين.

وقال بعد نجاح إجلاء (10) طلاب سعوديين يقطنون مقاطعة (ووهان) المغلقة من قبل السلطات الصحية الصينية؛ بسبب انتشار فايروس كورونا في المنطقة إن المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم تم منحهم تذاكر عودة للمملكة حفاظاً على سلامتهم، مشيداً في ذات الوقت بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية ممثلةً بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين.وأشار الشريف إلى أن وزارة التعليم وبمتابعة شخصية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص أينما كانوا ومهما كانت الظروف، والدليل هو سرعة الوصول إلى الطلاب وإجلاء 99٪ منهم ومرافقيهم والبالغ عددهم (422) بعد تشكيل فريق عمل داخل الملحقية يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، حيث تولت السفارة السعودية إجلاء جميع الرعايا السعوديين.

وأضاف الشريف أن ما تبقى من الطلاب السعوديين، وهم نسبة ضئيلة منقطعون عن الدراسة منذ عدة سنوات، وليس لهم تواصل مع الملحقية ولا مع السفارة، لافتاً أن الأزمة الحالية في الصين وافقت فترة إجازة الشتاء للطلبة، وإجازة رأس السنة الصينية، حيث إن أغلب السعوديين وأسرهم خارج الصين هذه الأيام.

وكان المقام السامي الكريم ومنذ بدء أزمة انتشار وباء كورونا في الصين قد وجّه وزارة الخارجية بتشكيل فرق طوارئ مشتركة لمتابعة الرعايا السعوديين في الصين.