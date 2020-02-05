مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1441/6/11 هـ الموافق 2020/02/05 م واس

الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

05:46ت م

0344



www.spa.gov.sa/2030604 الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس05:46ت م0344

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.