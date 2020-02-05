السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخبأ للجماعات الإرهابية ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير قرب مدينة بني ميلك بتيبازة.

وافاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بكل من عين قزام وبرج باجي مختار اوقفت 10 مهربين وحجزت مركبتين رباعيتي، فيما ضبطت بندقيتي صيد ومسدس آلي بكل من المسيلة والشلف وتيزي وزو.

كما أحبطت قوات حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية لـ 94 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف ووهران وعين تموشنت ومستغانم ، وأوقفت 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وعين أمناس وبشار.

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02:27ت م

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