السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين لدى كينيا يلتقي مدير منظمة الهجرة العالمية



نيروبي 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، الد.كتور محمد بن عبدالغني خياط ، في مقر السفارة بالعاصمة نيروبي، مدير منظمة الهجرة العالمية في كينيا، الدكتورة يمانش شارون.

وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

02:26ت م

0340



نيروبي 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، الد.كتور محمد بن عبدالغني خياط ، في مقر السفارة بالعاصمة نيروبي، مدير منظمة الهجرة العالمية في كينيا، الدكتورة يمانش شارون.وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة، إضافة إلى الحديث عن وضع العاملين في المملكة.// انتهى //02:26ت م0340

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