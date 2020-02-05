السعودية اليوم / مصرع 13 طفلا دهسًا بالأقدام في مدرسة في كينيا



نيروبي 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

لقي 13 طفلًا مصرعهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في مدرسة ابتدائية فى مدينة كاكاميغا غربي كينيا.

وأفاد قائد شرطة المدينة ديفيد كابينا في تصريحات اليوم، أن أسباب التدافع المباشرة مازالت غير معروفة، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع اثناء مغادرة الطلاب لمدرستهم، مؤكداً على وجود حالة ذعر كبيرة المت بالأطفال فجأة.

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