السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا تتخطي 20 ألف حالة



جنيف 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغت 20630 حالة إصابة حول العالم ، منها 20471 حالة في الصين منها 425 حالة وفاة، و 159 حالة إصابة متوزعة على 23 دولة أخرى.

وأكدت المنظمة أنها تعمل حاليًا مع قطاع السياحة والطيران والسفر لوضع إجراءات لحماية العاملين في هذه القطاعات بهدف استئناف الرحلات إلى الصين .

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