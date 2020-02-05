شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في محافظة الجوف الأربعاء 5 فبراير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الثلاثاء، 4 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية بمحافظة الجوف.

Advertisements وأفادت مصادر، أن طيران التحالف شن 4 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية في مديريتي المتون والغيل بالجوف. وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات مواقع المليشيات في المتون، فيما استهدفت بغارة آخرى تجمعات المليشيات في الغيل.

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