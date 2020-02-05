شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يدعو لبذل الجهود للحد من الكوارث والأزمات والان نبدء بالتفاصيل

دعا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، لبذل الجهود لتذليل الصعوبات بما يسهم في الحد من الحوادث بأنواعها والأزمات والتعاون مع الدفاع المدني لتحقيق المطلوب منه.

جاء ذلك خلال تدشين سموه أمس، فعاليات الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني تحت شعار «الحاضر.. وصناعة المستقبل»، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين بمدينة الدمام وبحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، وضيف الشرف مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الشقيقة الفريق خالد المكراد.

» رسائل توعوية

وشدد سموه على أهمية التوعية والحرص على الجهود الوقائية والاستفادة من التقنية في إيصال الرسائل التوعوية، وأشاد بما يقدمه رجال الدفاع المدني بالمنطقة من جهود واضحة، في القيام بمهامهم وأعمالهم في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، وما يقدمونه من تضحيات مشهودة واجبٌ على الجميع استذكارها وشكرها.. منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات؛ انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، الفريق العمرو والفريق المكراد ومديرو الدفاع المدني بمناطق المملكة.

» عرض مرئي

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض مرئي عن الملتقى، إثر ذلك ألقى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو كلمته، التي رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لتشريفه هذا الملتقى السنوي والضيوف الكرام. كما رحب بمدير الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الشقيقة الفريق خالد المكراد على المشاركة في هذا الملتقى.

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» أوراق العمل

وأضاف الفريق العمرو في كلمته أنه سيُطرح في هذا الملتقى النوعي عدد من أوراق العمل والتجارب والمبادرات حول المستقبل والمنافسة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، من خلال الإبداع في الطرح والتجديد في الأداء مستغلين أحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة، وأدق تقنيات التواصل الاجتماعي الجديد؛ للوصول لهدفنا الرئيس: سلامة الإنسان وحماية الممتلكات عبر الرؤى والتطلعات المستجدة.

» تبادل الأفكار

بعد ذلك ألقى ضيف الشرف الفريق خالد المكراد كلمة شكر فيها المملكة قيادة وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الوفادة والتي تعكس ما بين البلدين الشقيقين من روابط المحبة. وأشار إلى أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والاستفادة منها وتطويرها وتنميتها.

وتم خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، بعدها تم استعراض نماذج من الابتكارات في بهو قاعة الاحتفال وعرض التجارب والمبادرات المنفذة، وتبادل الأفكار لنقل المعرفة من منسوبي الجهاز وقياداته العليا.

وفي الختام كرم سمو أمير المنطقة الشرقية المشاركين في الملتقى، أثر ذلك قدم الفريق سليمان العمرو هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.