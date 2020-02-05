شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم مع المشيخة الإسلامية في كوسوفا والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا. واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقارير السنوية لوزارات «البيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط - المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والنقل، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «سابقا»، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة السوق المالية»، عن عام مالي سابق، وأحيط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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