شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق سعودي - روسي لاستقرار أسواق النفط والان نبدء بالتفاصيل

أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء -في مستهل الجلسة- على نتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين، بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي، والاتصال الهاتفي مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وما جرى خلاله من تأكيد لموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله.

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