اليوم تهنئ

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وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. وتهنئ ”الخليج 365” المرقين وهم: فهد بن عبدالله بن محمد العبدالجبار إلى وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العدل، وسليمان بن سليم بن راجح الرهيف إلى وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، والمهندس فهد بن سعد بن ناصر بن حسينان إلى وظيفة «مهندس مستشار معماري» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس أحمد بن عبدالرحمن بن موسى السليم إلى وظيفة «مهندس مستشار معماري» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن عوضه بن محمد الشهري إلى وظيفة «خبير جيولوجي» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووليد بن غازي بن عبدالرحمن بافقيه إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الإعلام، وعبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله المسلم إلى وظيفة «مستشار ثقافي» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الإعلام.

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