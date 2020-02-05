شكرا لقرائتكم خبر عن «الذكاء الاصطناعي» يسيطر على جلسات ملتقى مديري الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل
وأدار جلسة العمل الأولى عبدالرحمن أبو مالح تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تطوير محتوى منصات الدفاع المدني»، وفي مستهلّ الجلسة نوّه العقيد عبدالله القحطاني في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «دور منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني في تعزيز صورته الذهنية لدى الرأي العام»، بأن المديرية العامة للدفاع المدني حرصت على تعزيز الصورة الذهنية لدى الرأي العام، من خلال آلية يتم من خلالها التعامل بواسطة منصاتها في التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل الإعلامية والتوعوية للجمهور المستهدف بكل شفافية.
بعدها أقيمت الجلسة الثانية بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير أعمال الدفاع المدني» برئاسة أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وشارك في الجلسة كل من الدكتور مازن مليباري والدكتور فارس القنيعير، بورقة عمل بعنوان «مفاهيم ومجالات الذكاء الاصطناعي»، وشاركت المهندسة زهراء المحفوظ بورقة عمل بعنوان «نماذج من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني» وقالت في ورقتها: في ظل التطورات التقنية التي نشهدها اليوم ما الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي على الصعيد الأمني، حيث يقدم مركز ذكاء نبذة عامة عن الذكاء الاصطناعي وإمكانياته وكيفية تطويره. كما شارك في الجلسة الثانية العقيد مهندس عبدالله الرحيلي بورقة عمل بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة مكافحة الحرائق» .
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