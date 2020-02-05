شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية للمزارعين: استفيدوا من تقنيات ترشيد المياه فهي نعمة غالية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الطرق الزراعية بالمنطقة محل عناية واهتمام من مجلس المنطقة الشرقية والمؤسسة العليا لتطوير المنطقة ووزارة النقل، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين «وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة».

وقال: إن الجهات الثلاث تشترك بهذه المشاريع في محافظة الأحساء على وجه الخصوص والمنطقة على وجه العموم، مشيرا إلى اشتراك هذه الجهات وبدعم وزارة المالية لتوزيع وتعظيم الفائدة لتكون طرقا زراعية صالحة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي «الإثنينية» بديوان الإمارة، أصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة، ورئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد مبارك ومنسوبي المؤسسة.

» المؤسسات الهامة

وأضاف سموه: إن المؤسسة تعتبر إحدى المؤسسات الهامة في المنطقة الشرقية وفي جميع أنحاء المملكة بعد أن صدر قرار تحويلها إلى مؤسسة، مؤكدا أنها تعمل بتقنيات حديثة ومبتكرة بالتعاون مع مديرية المياه بالمنطقة الشرقية.

وقال سموه: إن المياه مادة نادرة وستزداد ندرة بالمستقبل، ولذلك نجده لازما علينا أن نحافظ عليها قدر المستطاع، ويجب على الجميع التقيد بذلك والحفاظ على هذه النعمة ومراعاتها قدر الإمكان.

» تنظيم الفائدة

مطالبا بالعمل على تنظيم الفائدة من المساحات الزراعية مع عدم المساس بها، وأن هذا ليس فقط في مجال الزراعة ولكن في جميع المجالات، لافتا إلى أن الزراعة أمر هام، والواحات التي حبانا الله بها في هذه المنطقة من خلال واحتي الأحساء والقطيف اللتين لهما مكانة عظيمة في النفس.

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وقال سموه مخاطبا المزارعين: «آمل من الأخوة المزارعين والقائمين على العمل أن يبدوا دائما اهتمامهم بهذه الناحية والاستفادة من تقنيات الترشيد» لأن المزارع يعتمد اعتمادا رئيسيا على الماء فهو يقدر ويعظم هذه النعمة الغالية على الجميع.

» مسؤوليات أكبر

وأوضح سموه أن مؤسسة الري بالأحساء حظيت باهتمام حكومتنا الرشيدة منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -يرحمه الله- مرورا بعهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -يرحمه الله- إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الذي أمر بتحويلها من هيئة إلى مؤسسة عامة في العام 1438هـ بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لما لها من دور هام ومسؤوليات أكبر وأوسع.

» خطط وبرامج

من جهته، ألقى رئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد مبارك، كلمة قدم فيها لسموه وللحضور أبرز ما تقوم به المؤسسة من خطط وبرامج ومشاريع لخدمة المزارعين والمواطنين في مناطق خدماتها. مؤكدا اهتمام ودعم الدولة من خلال اعتماد عدة مشاريع، سوف تسهم -بإذن الله- حال اكتمالها في توفير المياه اللازمة دون هدر أو استنزاف للمياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المأمولة. ومن أبرز هذه المشاريع: مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة، إلى قنوات أنبوبية ذات كفاءة عالية تعتمد على نظام إشرافي آلي للتحكم والتشغيل «نظام سكادا»، يراقب ويتحكم في جدولة وتوزيع المياه على المزارعين، من خلال توفير الضغوط المناسبة التي تشجع على استخدام تقنيات الري الحديثة. وقد ساهم هذا المشروع في تحقيق عدة مزايا مائية واقتصادية، تمثلت في تقليل الفواقد، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل تكاليف الصيانة، إضافة إلى مرونة وسهولة توزيع المياه على المزارعين، مشروع نقل المياه المجددة من مدينة الخبر إلى الأحساء، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميا، وهذا بإذن الله سيساهم في تحقيِ تنمية زراعية مستدامة بالمنطقة، إضافة إلى التوقف الكامل عن استخدام المياه الجوفية. ويعمل فريق المؤسسة بكل شغف وجهد للمشاركة في تحقيق رؤية وإستراتيجية المؤسسة بالتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وبرنامج التحول الوطني، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية في قطاع الري، مع خارطة طريق للتنفيذ.

» أساليب الري

وأشار إلى أن تلك المشاريع حظيت بدعم كريم من الحكومة الرشيدة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي سوف يكون لها الأثر الكبير بحول الله في تطوير قطاع الري، ومن أهم هذه المشاريع: إنشاء المركز الفني لتطوير أساليب وتقنيات الري، مشاريع الحقول الإرشادية والمزارع النموذجية الذكية، مشاريع زيادة الاستفادة من مياه السدود للأغراض الزراعية، بناء وتأهيل شبكات الري والصرف الزراعي وبنيتها التحتية في بعض مناطق المملكة. لافتا إلى حصول المؤسسة على جائزة أفضل جهة تطبق البيانات الضخمة في إدارة عمليات التشغيل، وهي الجائزة العربية للتشغيل والصيانة، وذلك باستخدام نظام التحكم الإشرافي، وتجميعِ البيانات «سكادا» في إدارة وتشغيل مشاريعِ الري التابعة للمؤسسة العامة للري في الأحساء والقطيف.