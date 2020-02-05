شكرا لقرائتكم خبر عن أقر ميثاق مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «78 /‏ 20» وتاريخ 3-6-1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

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