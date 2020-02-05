شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 11 هيئة ثقافية وفنية وتراثية والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء، على إنشاء هيئات «الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء»، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس، لحين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، والتوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «49 ـ 12 / 41 / د» وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ، ورقم «3 ـ 16 / 41 / د» وتاريخ 21 / 5 / 1441.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في جلسته أمس بقصر اليمامة، تعديل الحكم الوارد في عجز البند «ثانيا» من قراره رقم «229» وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ، وذلك بحذف عبارة «وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير» منه، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: «ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقا للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة ـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».