شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سياحي مع إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

فوض مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

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