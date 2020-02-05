شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بمتانة العلاقات الأخوية بين المملكة والبحرين والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بمكتبه في ديوان الإمارة بالدمام سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية. ونوه سموه بما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة، تجمعها وتعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ، والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام، وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في كافة المجالات.
وتمنى سموه التوفيق للسفير الأمير سلطان بن أحمد، بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة.
من جانبه قدم سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على استقباله.
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