شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين المملكة وناميبيا والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ناميبيا، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

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