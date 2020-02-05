شكرا لقرائتكم خبر عن العمرو: تعيين 60 امرأة بالدفاع المدني كمرحلة أولى والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أنه تم تعيين 60 امرأة في المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض كمرحلة أولى، وستتوالى في بقية مديريات مناطق المملكة وستكتمل هذه المنظومة قريبا، مبينا أن دورهن توعوي في مجال السلامة والوقاية من الحريق وفي مراكز القيادة والسيطرة، إلى جانب أعمال أخرى ستؤول إليهن في المدارس والجامعات النسائية والمشاغل وسيكون للمرأة السعودية دور في الوقوف على هذه المواقع والقيام بالكشف الوقائي وإجراءات ومتطلبات السلامة، وعن مدى الالتزام بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بمنع «تكسيات» واجهات المحلات التجارية بالتكسيات غير المطابقة والقابلة للاشتعال، قال إن الدفاع المدني يتابع هذا القرار بشكل دقيق حفاظا على سلامة المباني وقاطنيها.
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