شكرا لقرائتكم خبر عن العمرو: تعيين 60 امرأة بالدفاع المدني كمرحلة أولى والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام الدفاع المدني بالمملكة الفريق سليمان العمرو لـ«اليوم» أن مشروع ابتعاث أفراد وضباط الدفاع المدني لا يزال موجودا، وبشكل سنوي، مؤكدا السعي إلى جلب التقنية إلى المملكة، بالإضافة إلى جعل المدربين على مستوى عال. وأفاد أن معهد الدفاع المدني يقدم خدمة عالية ومراكز التدريب أيضا، حيث أصبحت المخرجات راقية في ظل متابعة التدريب بشكل يومي ومستمر، ليبقى الفرد مطلعا على المعلومة ويستفيد من التجارب في العمل الميداني.

وأوضح أنه تم تعيين 60 امرأة في المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض كمرحلة أولى، وستتوالى في بقية مديريات مناطق المملكة وستكتمل هذه المنظومة قريبا، مبينا أن دورهن توعوي في مجال السلامة والوقاية من الحريق وفي مراكز القيادة والسيطرة، إلى جانب أعمال أخرى ستؤول إليهن في المدارس والجامعات النسائية والمشاغل وسيكون للمرأة السعودية دور في الوقوف على هذه المواقع والقيام بالكشف الوقائي وإجراءات ومتطلبات السلامة، وعن مدى الالتزام بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بمنع «تكسيات» واجهات المحلات التجارية بالتكسيات غير المطابقة والقابلة للاشتعال، قال إن الدفاع المدني يتابع هذا القرار بشكل دقيق حفاظا على سلامة المباني وقاطنيها.