شكرا لقرائتكم خبر عن تباحث في الحماية المدنية مع زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

فوض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الزامبي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

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